Спортсмены из Германии получат за победу на Олимпийских играх €20 тыс.

ТАСС, 3 февраля. Золотые медалисты Олимпийских игр в Пекине из Германии будут вознаграждены €20 тыс. Об этом сообщает фонд поддержки немецких спортсменов.

Обладатели серебряных и бронзовых наград получат €15 тыс. и €10 тыс. соответственно. Спортсмены, занявшие места с четвертого по восьмое, получат от €1,5 тыс. до €5 тыс. Принцип награждения за успехи в эстафетах и командных соревнованиях пока не определен.

После зимней Олимпиады, состоявшейся в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году, было распределено в общей сложности более €750 тыс. Тогда спортсмены из Германии заняли второе место в медальном зачете, завоевав 14 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых наград.

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 4 февраля. Соревнования завершатся 20 февраля.