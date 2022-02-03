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Олимпиада-2022 в Пекине

Срок подачи заявок на произвольный танец командного турнира истечет 6 февраля

Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине продлится до 7 февраля
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Крайний срок подачи заявок на произвольный танец командного турнира на Олимпийских играх в Пекине установлен до 6 февраля. Об этом говорится в регламенте соревнований.

Таким образом, танцоры Александра Степанова и Иван Букин, которые не прилетели в Пекин с остальной командой, имеют шансы выступить в произвольной программе. Ранее телеканал "Матч ТВ" сообщал, что фигуристы пропустят командный турнир.

Крайний срок подачи заявок на короткие программы у мужчин в одиночном катании и пар, а также на ритм-танец истечет 3 февраля в 21:00 по местному времени (16:00 мск). Фигуристок можно будет заявить на короткую программу до 5 февраля. Ранее источник ТАСС сообщал, что заявку на командный турнир нельзя поменять в случае коронавируса у фигуристов.

Командный турнир на Олимпиаде стартует 4 февраля и продлится до 7 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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