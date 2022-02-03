Фристайлист Абраменко и фигуристка Назарова будут знаменосцами олимпийской сборной Украины

ТАСС, 3 февраля. Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова выбраны знаменосцами украинской сборной на церемонии открытия Игр-2022 в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Сборная Украины будет представлена 45 спортсменами в 12 дисциплинах.

"Это большая честь для меня нести флаг своей страны, которую прославляешь на каждых стартах. Я об этом давно мечтал и рад, что мне поручили такую ответственную миссию. Чувствую гордость и волнение одновременно", - заявил Абраменко.

"Еще на зимних Играх-2018 в Пхёнчхане я очень стремилась стать знаменосцем, но понимала, что для меня это дебютное соревнование такого уровня. И потому сейчас я очень счастлива разделить столь торжественный момент со своим коллегой по команде и всей Украиной", - сказала Назарова.

Абраменко 33 года, он завоевал золотую медаль на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане в дисциплине "акробатика", также является серебряным призером чемпионата мира (2019). 25-летняя Назарова выступает в танцах на льду с Максимом Никитиным. Они являются победителями зимней Универсиады (2017), серебряными призерами первых юношеских Олимпийских игр (2012).

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 4 февраля.