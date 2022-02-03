В МОК предложили перезахоронить Пьера де Кубертена в парижском Пантеоне

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ги Дрю выступил с инициативой перезахоронить основателя организации и современных Игр Пьера де Кубертена в Пантеоне в Париже. Об этом он рассказал в четверг во время 139-й сессии МОК.

Пьер де Кубертен умер в 1937 году в Швейцарии, он похоронен в Лозанне, где находится штаб-квартира МОК.

"Я хочу обратиться к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с предложением создать комиссию, которая рассмотрела бы возможность того, чтобы Пьер де Кубертен был перезахоронен в Пантеоне. Здание, которое известно во всем мире, призвано хранить память о знаменитых французах, которые оказали колоссальное влияние на историю всего человечества. Пьер де Кубертен, безусловно, этого достоин", - сказал Дрю, олимпийский чемпион 1976 года в беге на 110 м с барьерами.

Дрю считает, что перезахоронение должно быть приурочено к проведению в Париже в 2024 году летних Олимпийских игр. Наследники де Кубертена, по его словам, поддерживают эту инициативу.

Президент МОК Томас Бах пожелал Дрю успехов в реализации этого проекта. "Я не знаю, может ли МОК участвовать в этой инициативе, - заметил Бах. - Пантеон - историческое здание, которое принадлежит Франции. Но мы желаем вам успеха в реализации этой инициативы".

Де Кубертен презентовал проект возрождения Олимпиады в 1892 году. Первые Игры современности прошли в 1896 году в Афинах.