УЕФА работает над мерами безопасности на матче сборных России и Украины по мини-футболу

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) совместно с организационным комитетом чемпионата Европы по мини-футболу 2022 года в Нидерландах ведет работу по обеспечению безопасности на полуфинальном матче турнира, в котором встретятся сборные России и Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

УЕФА с июля 2014 года разводит сборные России и Украины, а также клубы, представляющие эти страны, на групповых этапах своих турниров. Полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины пройдет 4 февраля в Амстердаме.

"Нидерландский оргкомитет при поддержке УЕФА прилагает все усилия для того, чтобы мероприятие прошло безопасно. В связи с этим ведется работа по реализации определенных планов по обеспечению безопасности", - сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА. В организации также отметили, что ждут от обеих команд честной игры как на поле, так и за его пределами.

Сборные России и Украины не встречались на крупных турнирах с 2007 года, последняя встреча команд состоялась в январе 2008 года на международном турнире в Екатеринбурге. Если учитывать товарищеские матчи и игры на любых международных турнирах, россияне и украинцы провели 11 встреч - девять из них завершились в пользу сборной России, в двух победа осталась за украинской командой.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах с 19 января по 6 февраля. Сборная России вышла в плей-офф турнира с первого места из группы со словаками, хорватами и поляками, в 1/4 финала она обыграла команду Грузии. Украинцы заняли второе место в квартете с португальцами, хозяевами турнира сборной Нидерландов и сербами, в первом раунде плей-офф они победили команду Казахстана.

Во втором полуфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу, который также состоится 4 февраля, встретятся команды Португалии и Испании. Финал и матч за третье место состоятся 6 февраля.