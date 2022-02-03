Репилов заявил, что пока не может оптимально настроить сани для участия в Олимпиаде

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира россиянин Роман Репилов пока недоволен тем, как едут его сани во время тренировочных заездов перед Олимпийскими играми. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

4 февраля на трассе Пекина саночники совершили третий и четвертый официальные тренировочные заезды, днем ранее у них состоялись первые два, а 2 февраля прошли дополнительные тренировки с низких точек старта без отсчета времени.

"Трассу я более-менее понимаю уже, но с санями ситуация непонятная, - признался Репилов. - То, как они едут, какие получаются отрывы. Я на них здесь не выступал. Да, определенный запас у меня есть, но насколько он сопоставим со временем, с которым я проигрываю соперникам, сказать не могу".

"Обескуражен ли я такими большими отрывами? Нет, обескураживаться должны тренеры, главный тренер, механики. Моя задача - сделать быстрый старт и ровно проехать. И после этого дать свои комментарии по саням", - добавил спортсмен.

Заключительные тренировочные заезды мужчин, выступающих в одиночных санях, пройдут 4 февраля. 5 и 6 февраля пройдут соревнования, по итогам которых определятся обладатели первого комплекта олимпийских наград в санном спорте.

"Для того, чтобы достичь результата на Олимпийских играх, работать, по большому счету, уже поздно. К сожалению, у меня здесь на тестовых заездах в ноябре была нестандартная ситуация с положительными тестами на ковид, а затем куча других проблем, когда долго не могли приехать сани из Китая. Но я сделаю здесь все, что смогу. А какой будет итоговый результат, посмотрим", - заключил Репилов.