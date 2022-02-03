Хоккеист Гусев прокомментировал отсутствие Кузьменко в основном составе сборной России

ТАСС, 3 февраля. Игрок петербургского СКА, второй бомбардир Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Кузьменко, который находится в резервном составе олимпийской сборной России, тренируется вместе с командой и ожидает свой шанс. Об этом рассказал олимпийский чемпион Никита Гусев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"С непопаданием Кузьменко в основной состав я ничего не могу сделать. Он тренируется с командой, сделал хет-трик в двусторонке, когда команда, в которой я тоже играл, победила - 3:0. Мы все за него были рады, что будет дальше - Олимпиада покажет", - сказал Гусев.

Кузьменко 25 лет, в нынешнем сезоне КХЛ хоккеист провел 45 матчей, в которых набрал 53 очка (20 заброшенных шайб + 33 результативные передачи) при показателе полезности "+15".

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).