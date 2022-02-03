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Олимпиада-2022 в Пекине

Шашилов объяснил выбор биатлонисток Резцовой и Нигматуллиной для смешанной эстафеты

Смешанная эстафета пройдет 5 февраля

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 3 февраля. /ТАСС/. Выбор биатлонисток Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой для участия в смешанной эстафете в составе сборной России на Олимпиаде в Пекине связан с тем, что они показывают стабильный результат. Об этом сообщил ТАСС старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов.

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В состав сборной России на смешанную эстафету 4х6 км, которая пройдет на Олимпийских играх 5 февраля, вошли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

"Ничего тяжелого [в выборе не было]. Наиболее стабильный [вариант] на сегодняшний день, мы посмотрели по последнему этапу Кубка мира", - отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос, с чем связан выбор Нигматуллиной и Резцовой для участия в смешанной эстафете.

Он добавил, что перечень кандидатур для выбора среди биатлонисток был невелик. "Но даже при хороших условиях все равно было бы так", - сказал Шашилов.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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