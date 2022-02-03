Павличенко заявил, что пока недоволен результатами, показанными на тренировках в Пекине

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира и Европы по санному спорту Семен Павличенко пока недоволен своими результатами, показанными на официальных тренировках в Пекине, но он готов биться до конца ради победы на Олимпийских играх. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

3 февраля на трассе Пекина мужчины-саночники совершили третий и четвертый официальные тренировочные заезды, днем ранее у них состоялись первые два, а 1 февраля прошли дополнительные тренировки с низких точек старта без отсчета времени.

"Результат сегодняшних тренировок не воодушевляет, но будут еще соревнования, может, сможем что-то подкрутить, подпилить, подточить, - сказал Павличенко. - Руки не опускаем, работаем. Проигрыш, сами видите, немаленький, и это еще не от самых быстрых ребят. Пока что цель видим, в себя верим".

"Мы не можем понять конструкцию своего инвентаря, но на сегодняшний день могу сказать, что медленно едем. Но еще есть время поработать, завтра еще два тренировочных заезда. Мы никогда руки не опускаем, работаем до конца. Это ж гонки, санный спорт, от инвентаря тут тоже надо много требовать, поэтому мы работаем день и ночь", - добавил спортсмен.

Заключительные тренировочные заезды мужчин, выступающих в одиночных санях, пройдут 4 февраля. 5 и 6 февраля состоятся соревнования, по итогам которых определятся обладатели первого комплекта олимпийских наград в санном спорте.

"Я на все готов ради победы, по-другому никак. Мы приехали сюда на том инвентаре, который особо не испробован. В течение сезона результаты были плачевными, и сюда привезли все, что было. Но чемпион мира не сдается", - заключил 30-летний Павличенко, для которого Игры в Пекине станут третьими в карьере.