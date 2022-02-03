Тяжельников: дыхательные упражнения и терпение необходимы во время карантина

ПЕКИН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Легкие физические нагрузки, дыхательные упражнения и терпение необходимы во время пребывания на карантине. Об этом корреспонденту ТАСС по телефону рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Если результаты тестов на коронавирус прибывших в столицу Китая журналистов, спортсменов и обслуживающего персонала дают положительный результат, заразившихся отправляют на изоляцию в специальные отели c маленькими комнатами, где те находятся до тех пор, пока не получат два отрицательных результата теста.

"Омикрон-штамм, который сейчас циркулирует во всем мире, очень контагиозен - он гораздо быстрее и агрессивнее распространяется. Поэтому, выходя на улицу, больной человек может заразить еще большее количество людей, - сказал Тяжельников. - Кроме того, организм ослаблен вирусом, а сейчас зима. Перепад температур, любой сквозняк может вызвать осложнение. Карантин не принесет такого вреда для здоровья, как возможные осложнения течения болезни".

Тяжельников подчеркнул, что на изоляции полезно заниматься физкультурой. "Физкультурой вполне можно заниматься, если состояние позволяет и нет повышенной температуры. Утренняя зарядка, легкая разминка среди дня, дыхательные упражнения пойдут на пользу", - отметил он.

Также собеседник ТАСС рассказал о важности обильного употребления жидкости в случае болезни. "Любая инфекция вызывает интоксикацию. Печень, желудочно-кишечный тракт работают с повышенной нагрузкой, очищая кровь. Организму нужно помогать, в первую очередь - потреблением большего объема жидкости. Это могут быть чаи, морсы, компоты, настои, минеральная вода. Но не сладкая газировка, которая даст только дополнительную нагрузку, как и тяжелая пища. В период заболевания нужно отказаться от жареного, соленого, консервированного, слишком жирного, фастфуда. Полезны легкие бульоны, жидкие супы, каши, приготовленные на пару блюда, фрукты и овощи", - добавил Тяжельников.

"Если человек не болен, а проходит карантин как контактное лицо или в профилактических целях, я советую набраться терпения. Это не самая большая цена за сохранение здоровья", - сказал собеседник агентства.