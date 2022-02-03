Путин будет следить за Олимпиадой в основном по сводкам новостей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин будет следить за выступлениями отечественных спортсменов на Олимпиаде в Пекине в основном по сводкам новостей, поскольку у него нет времени смотреть телевизионные трансляции. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

США и союзники против пекинской Олимпиады: что известно про бойкот?

"Очевидно, что, как и раньше, президент не имеет много времени, чтобы по телевизору смотреть [соревнования на Олимпиаде]", - констатировал представитель Кремля.

"Но, конечно, мы получаем из Олимпийского комитета, из Минспорта ежедневные дайджесты - по Олимпиаде, по состоянию здоровья нашей команды и по тому, когда какие матчи, когда какие игры и так далее", - отметил Песков. По его словам, такие дайджесты получает и Путин.

Зимняя Олимпиада открывается в Пекине 4 февраля. В этот день российский лидер нанесет визит в Китай, будет присутствовать на церемонии открытия Игр, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.