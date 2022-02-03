Каминский назвал оптимальным выбор Логинова и Латыпова для участия в смешанной эстафете

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 3 февраля. /ТАСС/. Выбор биатлонистов Александра Логинова и Эдуарда Латыпова для участия в смешанной эстафете в составе сборной России на Олимпиаде в Пекине является оптимальным. Такое мнение высказал ТАСС старший тренер мужской сборной Юрий Каминский.

Стал известен состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на Олимпиаде

В состав сборной России на смешанную эстафету 4х6 км, которая пройдет на Олимпийских играх 5 февраля, вошли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

"Мы ставим, это оптимальный выбор", - отметил собеседник агентства.

Ранее Каминский сообщал, что Латыпов практически восстановил стрелковые навыки после январского карантина. "Он сейчас в порядке. По стрельбе, по крайней мере на тренировках - все в порядке. Не без промаха, но без промаха я не знаю, кто здесь пройдет", - добавил Каминский.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.