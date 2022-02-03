{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Каминский назвал оптимальным выбор Логинова и Латыпова для участия в смешанной эстафете

Гонка пройдет 5 февраля

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 3 февраля. /ТАСС/. Выбор биатлонистов Александра Логинова и Эдуарда Латыпова для участия в смешанной эстафете в составе сборной России на Олимпиаде в Пекине является оптимальным. Такое мнение высказал ТАСС старший тренер мужской сборной Юрий Каминский.

На эту тему
Стал известен состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на Олимпиаде
Стал известен состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на Олимпиаде

В состав сборной России на смешанную эстафету 4х6 км, которая пройдет на Олимпийских играх 5 февраля, вошли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

"Мы ставим, это оптимальный выбор", - отметил собеседник агентства.

Ранее Каминский сообщал, что Латыпов практически восстановил стрелковые навыки после январского карантина. "Он сейчас в порядке. По стрельбе, по крайней мере на тренировках - все в порядке. Не без промаха, но без промаха я не знаю, кто здесь пройдет", - добавил Каминский.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
СМИ: фигурист Кондратюк вошел в состав сборной России на командный турнир на Олимпиаде
Командный турнир стартует 4 февраля
Читать полностью