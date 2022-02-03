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Олимпиада-2022 в Пекине

Хоккеисты Плотников и Анисимов не прилетели в Пекин со сборной России

Также в столицу Китая не прибыл тренер по физподготовке Хассан Саид

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Нападающие сборной России по хоккею Сергей Плотников и Артем Анисимов не прилетели с игроками национальной команды в Пекин и находятся в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Также в Пекин не прибыл тренер по физподготовке Хассан Саид. У Плотникова, Анисимова и Саида остается возможность присоединиться к команде в ближайшие дни.,

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

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Олимпиада-2022 в Пекине
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