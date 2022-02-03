{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Матыцин рассчитывает, что у россиян не будет случаев допинга на Олимпиаде в Пекине

Министр отметил, что Россия ведет жесткую политику по борьбе с допингом

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин рассчитывает, что выступление россиян на Олимпиаде в Пекине не омрачится негативом допинговых случаев. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"На Олимпийских играх в Токио не было положительных случаев с допингом в российской сборной, поэтому рассчитываем, что и в Пекине не будет отсеянных по этой причине", - рассказал Матыцин.

"Такую уверенность придают результаты нашей работы. Россия ведет жесткую политику по борьбе с допингом, включая разработку нормативно-правовой базы, введение административных мер, реализацию образовательных программ, регулярную работу с регионами и спортивными федерациями. Мы продолжаем формировать культуру нулевой терпимости к допингу, важный вклад в это вносит Российское антидопинговое агентство. Российские спортсмены неукоснительно выполняют все антидопинговые требования", - заявил министр.

"Международное сообщество признает эффективность проделанной работы - это отмечено на прошедшей конференции сторон международной конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте, а также в отчете мониторинговой группы по антидопингу Совета Европы", - подчеркнул Матыцин.

Теги
Матыцин, Олег ВасильевичОлимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Бах подтвердил, что проведет встречу в МОК с Пэн Шуай во время Олимпиады в Пекине
Ранее Бах и Пэн Шуай провели разговор по видеосвязи, в ходе которого договорились о личной встрече
Читать полностью