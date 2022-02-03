Денис Афиногенов: хоккеистка Маркова была в отличной форме перед Олимпиадой

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Заразившаяся коронавирусом нападающая уфимского хоккейного клуба "Агидель" и сборной России Илона Маркова находилась в отличной физической форме перед Олимпийскими играми. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер "Агидели" Денис Афиногенов.

В среду Маркова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что не прилетела на Олимпийские игры в Пекин из-за положительного результата теста на коронавирус. На данный момент шесть игроков женской сборной России по хоккею болеют коронавирусом, двое из которых находятся в больнице. В четверг россиянки провели первую тренировку после выхода из трехдневного карантина.

"Шансы [на хороший результат на Олимпиаде] всегда есть. Конечно, очень обидно, особенно за [Илону] Маркову, потому что она молодой и перспективный игрок. Она старалась, готовилась к своей первой Олимпиаде, была в отличной физической форме, - сказал Афиногенов. - Также и [Полина] Лучникова переболела".

"Тревожные мысли, все в этой [Олимпийской] деревне в одинаковых условиях, надо беречь себя и соблюдать все ограничения. Мы созванивались с Илоной, она в Новогорске еще была. То положительный тест, то отрицательный, то опять положительный. Она говорила, что чувствует себя прекрасно, все бессимптомно, [Елизавета] Роднова тоже уехала со сборов, тест оказался положительным, хотя все тоже бессимптомно, сейчас у нее отрицательный тест, она уже тренируется с "Агиделью", Илону тоже ждем", - добавил собеседник агентства.

Россиянки в первом матче на Олимпиаде сыграют с командой Швейцарии 4 февраля.