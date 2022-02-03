Хоккеист сборной Чехии Крейчи заразился коронавирусом перед Олимпиадой

ТАСС, 3 февраля. Тест на коронавирус нападающего сборной Чехии по хоккею Давида Крейчи дал положительный результат. Об этом сообщил главный тренер чешской сборной Филип Пешан, комментарий которого приводит Associated Press.

Сборная Чехии провела первую тренировку в Пекине, где пройдут Олимпийские игры.

"Мы собираемся повторно протестировать его сегодня вечером и завтра утром, и я уверен, что завтра он примет участие в тренировке", - сказал Пешан.

Сборная Чехии является соперником российской команды по группе, где также сыграют датчане и швейцарцы. Олимпийский турнир стартует 9 февраля, матч между россиянами и чехами пройдет 12 февраля.

Крейчи 35 лет. Он выступал в Национальной хоккейной лиге за "Бостон" c 2006 по 2021 год и является обладателем Кубка Стэнли 2011 года. В НХЛ форвард провел 962 матча, в которых забросил 215 шайб и сделал 515 голевых передач. В составе сборной Чехии он стал бронзовым призером чемпионата мира 2012 года.