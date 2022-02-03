Матыцин рассказал, что будет рад за украинцев в случае их побед на Олимпиаде

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин искренне порадуется за олимпийцев из Украины, если на Играх в Пекине они одержат победы в каких-либо видах спорта. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что спортсменам страны на Олимпиаде в Пекине запрещено находиться рядом с россиянами и флагом Олимпийского комитета России, под которым они будут выступать. Во время Олимпиады в Токио украинская спортсменка Ярослава Магучих подверглась на родине критике за совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене, которая победила в прыжках в высоту. Магучих завоевала бронзу.

"Когда спортсмен выходит на старт, он не должен думать о таких вещах, его главная задача - спортивный результат, показать весь свой максимум. Я неоднократно говорил, что Олимпийские игры не должны быть площадкой для выяснения политических отношений, потому что в итоге страдают спортсмены. Если в каких-то видах спорта победу на Играх-2022 одержат украинские спортсмены - мы искренне порадуемся за них и поздравим с медалью", - заявил Матыцин.