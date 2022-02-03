Бах: Олимпиада в Пекине поднимет новую волну интереса к зимним видам спорта в мире

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Олимпийские игры в Пекине смогут поднять новую волну интереса к зимним видам спорта не только в Китае, но и во всем мире. Об этом заявил журналистам в четверг президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Он напомнил, что в Китае благодаря Олимпиаде зимними видами спорта начали заниматься около 346 млн граждан.

"Это потрясающая величина, и я думаю, что ни в одной другой стране выйти на такие цифры было бы невозможно. В этом уже уникальность этой Олимпиады, - сказал Бах. - Эта Олимпиада будет знаменовать собой новую волну интереса к зимним видам спорта не только в Китае, но и по всему миру. Что если эти 346 млн человек в Китае увлекутся всерьез и надолго зимними видами спорта? Это изменит ситуацию глобально".

Президент МОК подчеркнул, что для организации уже сейчас однозначно, что Игры в Пекине будут успешными. "С нами здесь работают китайские коллеги, которые, въезжая в "пузырь", во многом идут на риск, вынуждены подвергаться всем протоколам и тестам, как и мы. Мы чувствуем, что действуем единым фронтом, мы вместе", - добавил он.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.