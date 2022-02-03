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Олимпиада-2022 в Пекине

Фристайлистка Смирнова квалифицировалась в финал олимпийских соревнований в могуле

Финал пройдет 6 февраля

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Анастасия Смирнова финишировала восьмой в квалификационном заезде и вышла в финал олимпийских соревнований в дисциплине "могул".

По регламенту соревнований 10 лучших спортсменок из первой квалификации выходят напрямую в финал. Остальные попадают во вторую квалификацию, откуда еще 10 человек выйдут в финал.

Лучший результат показала австралийка Джакара Энтони (83,75 балла). Смирнова набрала 73,01 балла. Представительницы России Полина Чудинова (66,77), Анастасия Первушина (59,97) и Виктория Лазаренко (29,65) выступят во второй квалификации, которая состоится 6 февраля. В этот же день будут разыграны медали.

Смирновой 19 лет, она является обладательницей золотой и бронзовой медали чемпионата мира 2021 года.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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