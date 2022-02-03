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Зимние олимпийские виды спорта

Бах: Олимпиада 2026 года в Италии пройдет в условиях гендерного паритета

Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоятся с 6 февраля по 22 февраля 2026 года

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Соотношение спортсменов и спортсменок, которые будут принимать участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, будет равным. Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции по итогам сессии организации.

"Сейчас у нас 45% спортсменок, до этого их было 41%. Идет увеличение количества смешанных соревнований. Раньше было восемь смешанных состязаний, здесь их намечено 12 - рост на 50%. Мы идем к Милану и собираемся обеспечить гендерный паритет", - сказал Бах.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоятся с 6 февраля по 22 февраля 2026 года.

Теги
Бах, ТомасЗимние олимпийские виды спорта
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