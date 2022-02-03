Бах подтвердил, что МОК проведет встречу с Пэн Шуай во время Олимпиады в Пекине

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах по-прежнему намерен встретиться с китайской теннисисткой Пэн Шуай во время Олимпийских игр в Пекине. Об этом Бах рассказал журналистам.

Ранее Бах и Пэн Шуай провели разговор по видеосвязи, в ходе которого договорились о личной встрече во время пребывания президента МОК в Пекине.

"Да, у нас будет встреча, я очень рад и благодарен Пэн Шуай за то, что она согласилась посетить эту встречу, - сказал Бах. - По этой причине она зайдет в "замкнутый круг". Когда все процедуры будут соблюдены, встреча состоится".

"Мы должны уважать ее, выслушать ее, узнать ее точку зрения и дать ей возможность жить своей жизнью. Если она сделает запрос, то мы ей поможем, но это должно быть ее решением. Это ее жизнь, это ее обвинения. После личной встречи мы сможем лучше понять, как она себя чувствует психологически и физически", - добавил президент МОК.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ситуация с Пэн Шуай

2 ноября Пэн Шуай разместила на своей странице в китайской социальной сети "Вэйбо" сообщение, в котором обвинила высокопоставленного китайского чиновника в принуждении к интимной связи. Спустя некоторое время сообщение было удалено, однако его содержание распространилось в социальных сетях. Ситуация вокруг Пэн Шуай привлекла внимание международной общественности: об обеспокоенности за судьбу и безопасность спортсменки заявляли МИД Франции, Великобритании, Госдепартамент США, Женская теннисная ассоциация (WTA), а также ряд всемирно известных теннисистов и других спортсменов.

Пэн Шуай является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде. Спортсменка выиграла 23 титула на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации, в том числе два турнира Большого шлема. В одиночном разряде на счету китаянки две победы на турнирах WTA.