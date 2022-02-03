Карацев не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в индийской Пуне

ТАСС, 3 февраля. Российский теннисист Аслан Карацев проиграл шведу Элиасу Имеру в матче второго круга турнира в индийской Пуне.

Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:3) в пользу шведа, занимающего 163-е место в мировом рейтинге. У Карацева был первый номер посева. В четвертьфинале Имер встретится с победителем матча между индийцем Юки Бхамбри и итальянцем Стефано Травальей (восьмой номер посева).

Карацеву 28 лет, он занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету два титула под эгидой организации, лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпийских играх в Токио Карацев стал серебряным призером в миксте в паре с Еленой Весниной.

Турнир в Пуне относится к категории ATP 250. Соревнования с призовым фондом $493 875 завершатся 6 февраля.