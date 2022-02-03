Саночница Иванова рассказала, что процесс восстановления травмированной ноги идет хорошо

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы по санному спорту Татьяна Иванова успешно восстанавливается после тяжелой травмы ноги, полученной в ноябре во время первого этапа Кубка мира, проходившего на олимпийской трассе в Пекине. Об этом Иванова сообщила ТАСС.

Чемпионка мира 2019 года получила травму ноги 21 ноября во время командной гонки на первом этапе Кубка мира в Китае, врачи диагностировали у спортсменки повреждение связок и трещину в таранной кости. Было решено обойтись без операции, с конца ноября Иванова проходила лечение в одном из московских медицинских центров. 22 декабря врачи разрешили не до конца оправившейся после травмы саночнице вернуться в спорт при условии постоянного медицинского контроля.

"На этой Олимпиаде я оптимистка, мне все нравится, так как предыдущие Игры у меня были восемь лет назад, - заметила Иванова. - Что касается ноги, то она заживает хорошо, сегодня я первый раз несла сани на старт, и это меня очень радует. Наши медработники в Олимпийской деревне, правда, немного по-доброму поругали меня, что я плохо занимаюсь. Но они мне помогают проходить процедуры, спасибо им".

1 февраля саночницы провели первую предолимпийскую тренировку с низкой точки старта.

"Сегодня мы первый день катались со своей точки старта и с учетом времени. Первый заезд, в принципе, удался, но во втором у меня не получилось со стартом. Но это тренировки, поэтому все нормально, сейчас нужно немного поработать над санями, еще будем тестировать, впереди четыре тренировочных заезда. Нужно также разобраться с прохождением трассы", - заключила спортсменка.

Обладательницы олимпийского комплекта медалей определятся 8 февраля по итогам четырех заездов.