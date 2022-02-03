Бах сравнил атлетов с актерами в вопросе запрета на политические заявления на Олимпиаде

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сравнил спортсменов с актерами, говоря о запрете на политические заявления во время Олимпиады. Об этом он рассказал на пресс-конференции по окончании сессии организации.

Правило 50 Олимпийской хартии говорит о запрете на политические высказывания во время Игр.

"Олимпийские игры управляются правилами МОК, что отражено в контракте с принимающей страной и в Олимпийской хартии. Правило 50 говорит четко, что в случае нарушения дисциплинарная комиссия рассмотрит его. То же самое было и на Играх в Токио", - сказал Бах.

"Иногда у меня впечатление, что этот запрет на демонстрацию на спортивных площадках или церемониях награждения воспринимается так, словно он уникален для Олимпийских игр. Но это не так - это правило существует и в других сферах жизни. Возьмите актера: если он играет в театре и играет Гамлета, то никто не задается вопросом, почему он во время игры на сцене не выражает своих политических взглядов. Когда занавес падает, тогда актер может взять свой мобильный телефон и делать заявления или дать комментарий журналистам", - добавил он.

Бах высказался в этой связи на тему свободы слова. "Но никто не думает, что запрет на политические высказывания со сцены нарушает его право на свободу слова", - отметил глава МОК.