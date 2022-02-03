Президент МОК заявил о важности психологической помощи спортсменам, заразившимся ковидом

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Необходимо безотлагательно оказывать психологическую помощь спортсменам, прибывшим в Пекин на Олимпиаду и получившим положительный результат теста на коронавирус. Об этом журналистам заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"Психологическая помощь очень важна спортсменам, о чем мы говорили с национальными олимпийскими комитетами. В таких случаях мы не должны ждать, когда спортсмен попросит о помощи, мы сразу должны узнать о его состоянии, предоставить ему всю необходимую информацию", - сказал глава МОК.

Бах подчеркнул, что глубоко сочувствует всем людям, которые заболели ковидом и находятся на изоляции. Он добавил, что особенно его трогают такие случаи среди спортсменов.

"Они приехали сюда с мечтой выступить на Играх, но через несколько часов неопределенности могут получить положительный результат теста, который, возможно, разрушает олимпийскую мечту. Это максимально бьет по ним психологически, это представляет огромный вызов для нас, - отметил президент МОК. - Я могу представить, насколько это тяжело. Когда я участвовал в Олимпиаде, то у меня была травма, и я не знал, сумею ли я выступить, и здесь та же ситуация".

По прибытии в Китай на Олимпиаду все участники Игр сдают обязательный ПЦР-тест на коронавирус в аэропорту. Затем они должны проходить ПЦР-тестирование ежедневно.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.