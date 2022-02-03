Фаткулина и Шипачев будут знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпиады

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев выбраны знаменосцами российской команды на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Об этом журналистам сообщил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Безусловно, будет важно, чтобы наши спортсмены олицетворяли собой силу и мощь. Единогласным решением знаменосцами будут серебряный призер Олимпийских игр Ольга Фаткулина, один из самых опытных наших спортсменов, и олимпийский чемпион 2018 года капитан мужской хоккейной команды Вадим Шипачев. Это самые достойные члены нашей организации", - сказал Поздняков.

Фаткулиной 32 года, на ее счету серебро Олимпиады 2014 года на дистанции 500 м. Также она является чемпионкой мира 2013 года (1 000 м) и трехкратной чемпионкой Европы (дважды - в командном спринте, один раз - на дистанции 500 м).

Шипачеву 34 года, в составе сборной России он стал победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Также вместе с национальной командой нападающий выиграл чемпионат мира в 2014 году, один раз завоевал серебро (2015) и дважды - бронзу (2016, 2017) мировых первенств. Шипачев является лучшим бомбардиром текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, на счету нападающего 24 заброшенные шайбы и 43 результативные передачи.

Церемония открытия пройдет 4 февраля и начнется в 15:00 по московскому времени. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства, российские спортсмены будут выступать под флагом ОКР.