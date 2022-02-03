{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине
Обновлено 

Поздняков: тест на коронавирус одного российского хоккеиста дал пограничный результат

Президент Олимпийского комитета России отметил, что ситуация с коронавирусом находится под контролем
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Тест на коронавирусную инфекцию одного из хоккеистов мужской команды России дал сомнительный результат по прилете на Олимпиаду в Пекин. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Ситуация с ковидом вызывает у нас серьезные опасения, но она контролируется. На сегодняшний день в мужской сборной хоккеистов есть один пограничный тест", - сказал Поздняков.

"Он будет сдавать дополнительные тесты, надеемся, они будут отрицательными", - добавил он.

В то же время в женской хоккейной команде выздоровела Диана Фархутдинова. "Сегодня она присоединится к команде", - отметил Поздняков.

В четверг Федерация хоккея России сообщила, что нападающие сборной России по хоккею Сергей Плотников и Артем Анисимов не прилетели с игроками национальной команды в Пекин и находятся в Москве. Также в Пекин не прибыл тренер по физподготовке Хассан Саид. У Плотникова, Анисимова и Саида остается возможность присоединиться к команде в ближайшие дни.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Женский хоккейный турнир уже стартовал, мужской начнется 9 февраля. Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Могулист Новицкий планирует усложнить прыжок на трамплине ко второй квалификации на Играх
Россиянин в квалификации занял 13-е место
Могулист Новицкий планирует усложнить прыжок на трамплине ко второй квалификации на Играх
Читать полностью