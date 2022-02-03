Колосков поддержал позицию МОК в вопросе проведения чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Предложение Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионаты мира по футболу раз в два года обусловлено финансовой составляющей и может стать решением, которое не принесет пользу мировому футболу. Такое мнение ТАСС высказал бывший вице-президент ФИФА, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что намерен передать позицию организации по вопросу проведения чемпионата мира раз в два года главе ФИФА Джанни Инфантино. Члены МОК раскритиковали идею Инфантино проводить турнир в эти сроки, объяснив свое решение беспокойством за здоровье футболистов.

"Я высказывался по этому поводу и неоднократно, это решение не принесет пользы для мирового футбола - это желание заработать как можно больше денег. Рад, что члены исполкома МОК не поддерживают эту идею. Здесь дискуссий никаких быть не должно, потому что представители двух крупнейших конфедераций - европейской и южноамериканской также выступили против. Более того, если решение будет принято в обратную сторону - сборные этих конфедераций не будут выступать на мировом первенстве, это и есть настоящая поддержка, еще раз показывающая, что спортивные интересы у них выше, чем коммерческие", - сказал Колосков.

Инфантино заявлял, что переход на систему, при которой чемпионат мира по футболу будет проводиться с интервалом в два года, позволит улучшить экономические показатели работы ФИФА, а дополнительные доходы позволят увеличить финансирование с нынешнего уровня в $6 млн за цикл до потенциально $25 млн в среднем на одну ассоциацию.