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Олимпиада-2022 в Пекине

Бах заявил, что рассчитывает на соблюдение олимпийского перемирия всеми странами

Президент Международного олимпийского комитета заявил, что призвал всех политических деятелей соблюсти перемирие
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассчитывает на соблюдение олимпийского перемирия со стороны всех стран. Об этом Бах заявил журналистам.

"Я призвал всех политических деятелей во всем мире выполнить то, что было обещано при заключении олимпийского перемирия, - сказал Бах. - Я не буду давать никаких комментариев политического характера, которые могут быть истолкованы двояко".

"МОК не имеет силы убеждать кого-то уважать резолюции СБ ООН. Мы можем только призывать: пожалуйста, уважайте свои собственные соглашения. Потому что мы не политическая организация. Мы можем только говорить: пожалуйста, не трогайте Игры, сделайте путь на них безопасным", - добавил президент МОК.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Бах, ТомасОлимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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