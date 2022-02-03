Бах заявил, что рассчитывает на соблюдение олимпийского перемирия всеми странами

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассчитывает на соблюдение олимпийского перемирия со стороны всех стран. Об этом Бах заявил журналистам.

"Я призвал всех политических деятелей во всем мире выполнить то, что было обещано при заключении олимпийского перемирия, - сказал Бах. - Я не буду давать никаких комментариев политического характера, которые могут быть истолкованы двояко".

"МОК не имеет силы убеждать кого-то уважать резолюции СБ ООН. Мы можем только призывать: пожалуйста, уважайте свои собственные соглашения. Потому что мы не политическая организация. Мы можем только говорить: пожалуйста, не трогайте Игры, сделайте путь на них безопасным", - добавил президент МОК.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.