Поздняков: прилет хоккеистов отдельным рейсом в Пекин не ущемляет права других атлетов

ПЕКИН, 3 февраля . /ТАСС/. Прилет в Пекин российских хоккеистов отдельным рейсом не ущемляет права других спортсменов. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Первоначально в среду в Пекин должен был вылететь один борт, в котором находились бы хоккейная команда, а также сборные России по сноуборду в параллельных дисциплинах, лыжному двоеборью, горным лыжам и отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту. Однако, как сообщили ТАСС в штабе официальной делегации, в связи с возникшей необходимостью было решено организовать отдельный рейс с хоккеистами.

"Мы были уведомлены нашим перевозчиком авиакомпанией "Аэрофлот", что 2 февраля будет два рейса компании. В связи с тем, что подобная ситуация не ущемляет права наших спортсменов по качеству, комфорту, времени, оно было практически идентичным, мы понимаем, рейс был выполнен в рамках нашего договора, мы посчитали нужным принять информацию к сведению и вылететь этим рейсом", - сказал Поздняков.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).