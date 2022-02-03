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Олимпиада-2022 в Пекине

Российские фристайлисты не смогли напрямую выйти в финал олимпийских соревнований в могуле

Вторая квалификация пройдет 5 февраля

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Российские фристайлисты Никита Новицкий и Никита Андреев не смогли напрямую квалифицироваться в финал олимпийских соревнований в дисциплине "могул".

По регламенту соревнований, 10 лучших спортсменов из первой квалификации выходят напрямую в финал. Остальные попадают во вторую квалификацию, откуда еще 10 человек выйдут в финал.

Лидирует олимпийский чемпион 2018 года канадец Микаэль Кингсбери (81,15 балла). Второе место занимает швед Валтер Валлберг (79,12) третье - француз Бенжамен Каве (78,40), Новицкий показал 13-й результат (74,71), Андреев - 27-й (67,39). Спортсмены выступят во второй квалификации, которая состоится 5 февраля. В этот же день будут разыграны медали.

Ранее российская фристайлистка Анастасия Смирнова финишировала восьмой в квалификационном заезде и вышла в финал олимпийских соревнований в той же дисциплине. Женщины разыграют медали 6 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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