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Олимпиада-2022 в Пекине

Могулист Новицкий планирует усложнить прыжок на трамплине ко второй квалификации на Играх

Россиянин в квалификации занял 13-е место
Никита Новицкий Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Никита Новицкий
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 3 февраля. /ТАСС/. Российский фристайлист Никита Новицкий, занявший в четверг 13-е место в первом квалификационном заезде олимпийских соревнований в дисциплине "могул", планирует усложнить один из прыжков на трамплине к следующему выступлению 5 февраля. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Победителем квалификационного заезда стал олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира канадец Микаэль Кингсбери (81,15 балла). Новицкий с результатом 74,71 балла занял 13-е место из 30. По регламенту соревнований 10 лучших спортсменов из первой квалификации выходят напрямую в финал. Остальные попадают во вторую квалификацию, откуда еще 10 человек выйдут в финал.

"Ко второй квалификации я, скорее всего, буду менять первый прыжок, буду его усложнять", - сказал спортсмен.

По словам Новицкого, он счастлив выступать на Олимпийских играх. Оценивая свое выступление, спортсмен отметил, что не рассчитал скорость в начале трассы. "Немного на первом трамплине перебрал скорости. Сейчас холодает, поэтому меняется скольжение. Немного были сбои, но они незначительные", - добавил он.

Новицкому 21 год, в 2019 году он стал чемпионом мира среди юниоров на соревнованиях в Италии.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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