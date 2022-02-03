Барышева прокомментировала выбор конькобежки Фаткулиной в качестве знаменосца на Олимпиаде

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Участие конькобежки Ольги Фаткулиной в церемонии открытия Олимпийских игр в качестве одного из знаменосцев российской команды должно добавить ей эмоций на Играх в Пекине в дальнейшем. Такое мнение журналистам высказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

В четверг президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объявил, что, помимо Фаткулиной, являющейся серебряным призером Олимпиады в Сочи на дистанции 500 м, знаменосцем будет капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев.

"Ольга - одна из самых титулованных спортсменок у нас в команде, это невероятно эмоциональный момент для нее и для всех нас. Это уже третьи Игры в ее карьере, и быть знаменосцем на Играх очень важный момент для нее как для спортсменки, столько лет выступающей на высочайшем уровне, - сказала Барышева. - Надеемся, что ей это только добавит эмоций в борьбе за высокие результаты на этих Олимпийских играх, которые пройдут в столь сложных обстоятельствах".

Церемония открытия Олимпиады пройдет 4 февраля.