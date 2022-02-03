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Олимпиада-2022 в Пекине

Михайлов надеется, что знаменосец сборной Шипачев выиграет олимпийское золото в Пекине

В четверг глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что знаменосцами команды на церемонии открытия Игр будут конькобежка Ольга Фаткулина и капитан хоккейной команды Вадим Шипачев

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Вадим Шипачев должен справиться с ролью знаменосца российской команды на церемонии открытия Олимпиады в Пекине и как капитан привести хоккейную сборную к золотым медалям Игр. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

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Фаткулина и Шипачев будут знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпиады
Фаткулина и Шипачев будут знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпиады

Ранее в четверг глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что знаменосцами команды на церемонии открытия Игр будут конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Шипачев.

"Олимпийский комитет ему доверил нести знамя, это почетно и ответственно. Все будем надеяться, что он справится и под его руководством как капитана команды наши хоккеисты выиграют золото", - сказал Михайлов.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Церемония открытия Олимпиады пройдет 4 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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