Фетисов: знаменосцам сборной России на Олимпиаде доверена почетная миссия

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов считает, что быть знаменосцем на Олимпийских играх - почетная миссия. Такое мнение Фетисов высказал ТАСС.

В четверг президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объявил, что знаменосцами на Играх в Пекине будут конькобежка Ольга Фаткулина и капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев.

"Прежде всего, я рад за ребят. Это почетная миссия. Я в свое время имел честь быть выбранным капитаном на Олимпиаде в Калгари. К сожалению, тренер не дал возможность мне нести флаг на церемонии открытия, и я нес флаг на церемонии закрытия, надеюсь, что флаг нашей делегации будет в руках у будущих победителей", - сказал Фетисов.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Церемония открытия Олимпиады пройдет 4 февраля.