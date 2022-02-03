{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Фетисов: знаменосцам сборной России на Олимпиаде доверена почетная миссия

Двукратный олимпийский чемпион выразил надежду, что флаг делегации будет в руках у будущих победителей Игр
Вячеслав Фетисов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Вячеслав Фетисов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов считает, что быть знаменосцем на Олимпийских играх - почетная миссия. Такое мнение Фетисов высказал ТАСС.

На эту тему
Фаткулина и Шипачев будут знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпиады
Фаткулина и Шипачев будут знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпиады

В четверг президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объявил, что знаменосцами на Играх в Пекине будут конькобежка Ольга Фаткулина и капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев.

"Прежде всего, я рад за ребят. Это почетная миссия. Я в свое время имел честь быть выбранным капитаном на Олимпиаде в Калгари. К сожалению, тренер не дал возможность мне нести флаг на церемонии открытия, и я нес флаг на церемонии закрытия, надеюсь, что флаг нашей делегации будет в руках у будущих победителей", - сказал Фетисов.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Церемония открытия Олимпиады пройдет 4 февраля.

Теги
Фетисов, Вячеслав АлександровичОлимпиада-2022 в Пекине
Мировой футбол
Колосков поддержал позицию МОК в вопросе проведения чемпионата мира по футболу
Глава ФИФА Джанни Инфантино ранее предлагал начать проводить мировое первенство раз в два
Читать полностью