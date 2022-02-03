Журова уверена, что на Олимпиаде в Пекине россияне выступят лучше, чем на Играх 2018 года

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены выступят на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине лучше, чем четыре года назад на Играх в Пхёнчхане. Такое мнение во время круглого стола Экспертного института социальных исследований "Российский спорт: развитие нации и интересы страны" высказала олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова.

Российская команда на зимней Олимпиаде 2018 года заняла 13-е место в общекомандном зачете, завоевав 17 медалей (две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград). На Играх в Пхёнчхане страну представляли 168 атлетов. На Олимпиаде в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля, от России выступят 214 спортсменов.

"Мы не можем завоевать меньше медалей, чем на прошлой Олимпиаде в 2018 году, - это просто невозможно от слова совсем, - сказала Журова. - В 2018 году мы были в совсем урезанном составе, на Олимпиаду поехало меньше половины спортсменов из тех, кто могли. Всего две золотые медали были именно по этой причине, ряд видов спорта был практически обнулен - не было лидеров, которые могли бы быть на Олимпиаде. Было 17 медалей и только две золотые, из-за чего мы заняли не самое высокое место, но по общему количеству медалей мы были в топ-6".

Также олимпийская чемпионка высказалась о перспективах сборной Китая на домашней Олимпиаде. "На прошлой Олимпиаде у Китая была одна золотая медаль, они на зимних Играх никогда не добивались высоких результатов. Сейчас они хозяева, их не надо сбрасывать со счетов, но с зимними видами у них похуже. Если бы сейчас была летняя Олимпиада, тут вопросов нет", - добавила олимпийская чемпионка.