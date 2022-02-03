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Олимпиада-2022 в Пекине

Журова предположила, каким будет "план Б" в случае развития пандемии во время Олимпиады

По мнению олимпийской чемпионки, соревнования могут быть приостановлены на пару недель

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Приостановка соревнований на две недели в случае ухудшения эпидемиологической ситуации во время зимней Олимпиады 2022 года в Пекине может стать "планом Б" для организаторов Игр. Такое мнение во время круглого стола Экспертного института социальных исследований "Российский спорт: развитие нации и интересы страны" высказала олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова.

Церемония открытия Олимпийских игр - 2022 пройдет 4 февраля. Соревнования в Пекине завершатся 20 февраля.

"Очень важно, чтобы Игры состоялись. Главное, чтобы не разгорелась эпидемия и коронавирус не настиг ребят в Олимпийской деревне. Предполагаю, что есть "план Б". Если бы я была организатором с китайской стороны, я бы никого не распускала - подождала бы две недели, а потом продолжила Олимпийские игры, если, конечно, это возможно с точки зрения телевидения", - сказала Журова.

"А то, что это выгодно с экономической точки зрения, - это даже не обсуждается. Если переносить, неизвестно, что будет через год", - добавила олимпийская чемпионка.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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