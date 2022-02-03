Российский биатлонист Поварницын стал вторым в спринте на этапе Кубка IBU

ТАСС, 3 февраля. Россиянин Александр Поварницын занял второе место в спринтерской гонке на 10 км на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в чешском Нове-Место.

Победителем гонки стал норвежец Сверре Аспенес с результатом 23 минуты 44,9 секунды с одним промахом на двух огневых рубежах. Отставание Поварницына составило 10,2 секунды без промахов. Третье место занял немец Филипп Хорн (отставание 28,5 секунды; 1 промах).

Россиянин Василий Томшин занял шестое место (+34,6; 0), Михаил Первушин - восьмое (+37,4; 1), Ильназ Мухамедзянов - 27-е (+1.31,3; 3), Дмитрий Иванов - 41-е (+2.04,5; 2), Петр Пащенко - 54-е (2.22,7; 5).

В общем зачете Кубка IBU первые три места занимают норвежские биатлонисты Эрленн Бьёнтегор (571 очко), Аспенес (512) и Ховард Богетвейт (500). Томшин занимает шестое место (427), Антон Бабиков - десятое (351), Мухамедзянов - 11-е (343), Никита Поршнев - 12-е (306), Пащенко - 16-е (234), Поварницын - 18-е (227), Первушин - 43-е (109), Максим Цветков - 50-е (96), Иванов - 56-е (85), Евгений Гараничев - 76-е (54), Матвей Елисеев - 101-е (25), Кирилл Стрельцов - 107-е (21).

Этап Кубка IBU в Чехии завершится 5 февраля.