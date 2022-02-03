Сборная Италии по керлингу лидирует на групповом этапе в дабл-миксте на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Сборная Италии одержала победы над командами США и Швейцарии в матчах второго игрового дня группового этапа олимпийского турнира по керлингу в дабл-миксте. Олимпиада проходит в Пекине.

Во второй сессии матчей итальянцы победили американцев со счетом 8:4, в третьей сессии - сборную Швейцарии (8:7). В матчах четвертой сессии чешская команда обыграла австралийцев 8:2, команда Швейцарии была сильнее сборной Великобритании (8:7), канадцы победили норвежцев (7:6), шведы - китайцев (7:6). После второго игрового дня сборная Италии вышла на первое место в турнирной таблице, одержав две победы в двух матчах. Второе место делят команды Великобритании, Китая, Швеции, Чехии, на их счету по две победы и по одному поражению.

За медали в дабл-миксте поборются десять сборных. После кругового турнира четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Финал и матч за третье место состоятся 8 февраля. Сборная России не смогла преодолеть квалификационный раунд и не принимает участие в турнире.

В мужских соревнованиях по керлингу Россию представит команда Сергея Глухова, в женских - команда Алины Ковалевой. Первые встречи россияне проведут против сборных США 9 и 10 февраля соответственно.

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 4 февраля. В Китае спортсмены разыграют 109 комплектов наград. Игры завершатся 20 февраля.