Могулист Андреев рассказал, что проанализирует ошибки ко второй квалификации на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 3 февраля. /ТАСС/. Российский фристайлист Никита Андреев проанализирует ошибки, допущенные в четверг в квалификационном заезде на олимпийских соревнованиях в дисциплине "могул". Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

Победителем квалификационного заезда стал олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира канадец Микаэль Кингсбери (81,15 балла). Андреев с результатом 67,39 балла занял 27-е место. По регламенту соревнований 10 лучших спортсменов из первой квалификации выходят напрямую в финал. Остальные попадают во вторую квалификацию, которая состоится 5 февраля, откуда еще 10 человек выйдут в финал.

"Я на приземлении [после второго прыжка на трамплине] перебрал хода, прыгнул в бугры - они большие, ледяные, они меня подбили. Есть еще один день, чтобы проанализировать и исправить ошибки, и на второй квалификации все сделать", - отметил спортсмен.

Он добавил, что у него сформировались положительные впечатления от Олимпиады. "Все интересно. Сама трасса хорошая, рабочая", - сказал собеседник агентства.

Андрееву 17 лет, в 2020 году он занял второе место на этапе Кубка Европы в могуле, в 2021 году - первое место на первенстве мира в Красноярске.