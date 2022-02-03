{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Могулист Андреев рассказал, что проанализирует ошибки ко второй квалификации на Олимпиаде

В первой квалификации россиянин занял 27-е место и поборется за выход в финал 5 февраля
Никита Андреев AP Photo/Francisco Seco
Описание
Никита Андреев
© AP Photo/Francisco Seco

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 3 февраля. /ТАСС/. Российский фристайлист Никита Андреев проанализирует ошибки, допущенные в четверг в квалификационном заезде на олимпийских соревнованиях в дисциплине "могул". Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

На эту тему
Могулист Новицкий планирует усложнить прыжок на трамплине ко второй квалификации на Играх
Могулист Новицкий планирует усложнить прыжок на трамплине ко второй квалификации на Играх

Победителем квалификационного заезда стал олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира канадец Микаэль Кингсбери (81,15 балла). Андреев с результатом 67,39 балла занял 27-е место. По регламенту соревнований 10 лучших спортсменов из первой квалификации выходят напрямую в финал. Остальные попадают во вторую квалификацию, которая состоится 5 февраля, откуда еще 10 человек выйдут в финал.

"Я на приземлении [после второго прыжка на трамплине] перебрал хода, прыгнул в бугры - они большие, ледяные, они меня подбили. Есть еще один день, чтобы проанализировать и исправить ошибки, и на второй квалификации все сделать", - отметил спортсмен.

Он добавил, что у него сформировались положительные впечатления от Олимпиады. "Все интересно. Сама трасса хорошая, рабочая", - сказал собеседник агентства.

Андрееву 17 лет, в 2020 году он занял второе место на этапе Кубка Европы в могуле, в 2021 году - первое место на первенстве мира в Красноярске.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Мировой футбол
Колосков поддержал позицию МОК в вопросе проведения чемпионата мира по футболу
Глава ФИФА Джанни Инфантино ранее предлагал начать проводить мировое первенство раз в два
Читать полностью