Фигурист Кацалапов заявил, что рад быть капитаном сборной России на Олимпиаде

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/ Российский фигурист Никита Кацалапов рад быть капитаном сборной России на командном олимпийском турнире в Пекине и уверен, что вся команда выложится на полную. Комментарий фигуриста приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Помимо Кацалапова и его партнерши Виктории Синициной, выступающих в танцах на льду, Россию 4 февраля представят в мужском одиночном катании Марк Кондратюк, в спортивных парах - Анастасия Мишина и Александр Галлямов Согласно регламенту, составы участников конкретных соревнований будут подтверждаться командами накануне вечером. Женщины начнут выступление 6 февраля.

"Я очень рад быть капитаном нашей команды. Я уверен, что каждый из нас будет выкладываться по полной. Всем нам удачи", - сказал Кацалапов.

Командный олимпийский турнир пройдет с 4 по 7 февраля.