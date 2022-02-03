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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигурист Кацалапов заявил, что рад быть капитаном сборной России на Олимпиаде

Командный турнир по фигурному катанию стартует 4 февраля
Никита Кацалапов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Никита Кацалапов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/ Российский фигурист Никита Кацалапов рад быть капитаном сборной России на командном олимпийском турнире в Пекине и уверен, что вся команда выложится на полную. Комментарий фигуриста приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Помимо Кацалапова и его партнерши Виктории Синициной, выступающих в танцах на льду, Россию 4 февраля представят в мужском одиночном катании Марк Кондратюк, в спортивных парах - Анастасия Мишина и Александр Галлямов Согласно регламенту, составы участников конкретных соревнований будут подтверждаться командами накануне вечером. Женщины начнут выступление 6 февраля.

"Я очень рад быть капитаном нашей команды. Я уверен, что каждый из нас будет выкладываться по полной. Всем нам удачи", - сказал Кацалапов.

Командный олимпийский турнир пройдет с 4 по 7 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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