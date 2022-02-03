Воробьев: роль знаменосца положительно скажется на игре хоккеиста Шипачева на Олимпиаде

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Вадим Шипачев справится с повышенным вниманием после выбора его знаменосцем российской команды, а его игра должна только улучшиться. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка европейских чемпионов Владимир Воробьев.

В четверг президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объявил, что знаменосцами сборной на церемонии открытия Игр будут Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

"Это очень почетно для Вадима, очень ответственно. В первую очередь я хотел бы поздравить его маму, семью, жену, детей и хоккейный клуб "Динамо", а также город Череповец, где он родился, становился на ноги и превратился в хорошего хоккеиста. Заслуженное решение, парень добился многого в хоккее, и то, что его выбрали знаменосцем, - огромная честь", - сказал Воробьев.

"Думаю, что парень с хорошей психологией и справится с таким вниманием, от этого его игра должна только улучшиться, и Вадим будет выжимать максимум на олимпийском турнире. Я говорил, что он это своим трудом и работой доказал", - добавил он.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 4 февраля.