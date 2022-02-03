Чемпионат Японии по самбо на Кубок президента России отложен на неопределенный срок

ТОКИО, 3 февраля. /ТАСС/. Следующий ежегодный чемпионат Японии по самбо на Кубок президента России Владимира Путина, запланированный на 6 февраля, отложен на неопределенный срок. Об этом ТАСС в четверг сообщил вице-президент Федерации самбо Японии и член исполнительного комитета Международной федерации самбо Нобуюки Асаи.

"Проведение чемпионата на Кубок Путина было отложено. Мы проинформируем, когда будут определены новые сроки проведения", - сказал он.

В Японии в четверг был установлен очередной рекорд суточного прироста заражений коронавирусом - более 100 тыс. человек. В Токио и еще в 34 префектурах в настоящее время действует режим усиленных мер против инфекции, подразумевающий ограничения на работу заведений общепита и проведение массовых мероприятий.

Предыдущий турнир проходил в августе прошлого года. Из-за ситуации с коронавирусом его несколько раз переносили, а количество участников и число весовых категорий существенно сокращено.

Самбо было широко распространено в Японии с конца 1970-х до начала 1990-х годов, после Олимпиады 1980 года интерес к этому виду спорта начал постепенно снижаться, но очередной всплеск популярности произошел перед 2013 годом, когда в Казани проходила Универсиада. 20 июля 2021 года самбо получило полноценное признание Международного олимпийского комитета.