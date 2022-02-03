В России создали Студенческую лигу танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла совместно с Российским студенческим спортивным союзом при поддержке министерства спорта учредили Студенческую лигу танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта.

Как сообщает пресс-служба министерства, основными направлениями деятельности ассоциации являются популяризация и развитие танцевальных видов спорта среди студентов высших учебных заведений, оказание помощи образовательным учреждениям в проведении физкультурных и спортивных мероприятий, повышение тренерской квалификации, подготовка резерва по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу. Также планируется развитие международных связей в данных направлениях.

"Создание первой в России студенческой спортивной лиги танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла является результатом активного развития студенческого спортивного движения в нашей стране. Красота танцевальных видов спорта дополняется динамичностью и энергичностью студенческого сообщества и тем самым создает уникальное направление, популярное и развиваемое в молодежной среде. Работа этой студенческой лиги станет еще одним уверенным шагом, способствующим достижению национальной цели по вовлечению 70% граждан в систематические занятия физической культурой и спортом", - сказал заместитель министра спорта Одес Байсултанов.

Также создание студенческой лиги прокомментировала президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова. "Создание лиги позволит нам вывести направления "танцевальный спорт" и "акробатический рок-н-ролл" на новый уровень развития, - сказала она. - Это также поможет нам в развитии профессионального спорта, который уже давно полюбился в нашей стране. Одним из важнейших приоритетов на сегодняшний день является включение данных дисциплин в программу Универсиады".