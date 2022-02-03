Женская сборная США по хоккею победила команду Финляндии на олимпийском турнире

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Женская сборная США по хоккею обыграла команду Финляндии со счетом 5:2 в матче группового этапа олимпийского турнира. Встреча прошла в Пекине на арене "Укэсун".

В составе победителей отличились Аманда Кессел (11-я минута), Алекс Карпентер (14, 49) и Кендалл Койн Шофилд (26, 27). У финских хоккеисток шайбы забросила Сюзанна Тапани (44, 58). После сирены, которая просигнализировала об окончании матча, тренерский штаб сборной Финляндии запросил повтор на предмет заброшенной шайбы, после чего судьи засчитали второй гол Тапани, и хоккеистки переиграли то время, что оставалось между голом и окончанием матча.

Сборные США и Финляндии выступают в одной группе с командами России, Канады и Швейцарии.

В четверг канадки победили швейцарок (12:1). Российские хоккеистки свой стартовый матч в группе А сыграют с командой Швейцарии 4 февраля. Следующий матч американки сыграют 5 февраля против россиянок, а представительницы Финляндии в этот же день проведут матч со сборной Канады.

По регламенту турнира в плей-офф выходят все команды группы A и три лучшие команды из группы B. Группу B представляют сборные Чехии, Швеции, Дании, Китая и Японии.

Женский хоккей впервые был представлен на Олимпийских играх в 1998 году в Нагано. Российские хоккеистки в шестой раз принимают участие в олимпийском турнире. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане команда заняла четвертое место, что является лучшим результатом россиянок на Играх.