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Олимпиада-2022 в Пекине

Морозов: Шипачев стал звездой КХЛ и заслужил право быть знаменосцем российской команды

В четверг стало известно, что хоккеист стал одним из знаменосцев российской команды на церемонии открытия Олимпиады в Пекине
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Нападающий Вадим Шипачев своей игрой в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) заслужил право стать знаменосцем российской команды на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал президент КХЛ Алексей Морозов.

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Вторым знаменосцем будет конькобежка Ольга Фаткулина. Морозов был знаменосцем сборной России на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году.

"Поздравляю Вадима Шипачева с назначением на такую ответственную и почетную миссию. Вадим, безусловно, заслужил право нести флаг нашей команды на открытии Олимпиады, в последние сезоны он неоднократно становился лучшим бомбардиром КХЛ, признавался самым ценным игроком сезона и стал по-настоящему главной звездой лиги. Вспоминая Олимпиаду в Ванкувере, где мне была доверена эта миссия, хочу пожелать Вадиму прочувствовать этот момент, а заряд эмоций перенести на хоккейный турнир, от которого мы ждем успешного выступления нашей команды", - сказал Морозов.

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 4 февраля. Игры завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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