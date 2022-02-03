Эксперт: МОК ищет возможность допуска незаразных атлетов с положительным тестом к играм

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты Международного олимпийского комитета (МОК) изучают возможности отличать выздоровевших от COVID-19 атлетов с положительным ПЦР-тестом от недавно инфицированных для допуска к соревнованиям. Об этом на сессии МОК сообщил председатель группы медицинских экспертов оргкомитета "Пекин-2022" Брайан Макклоски.

"Есть некоторые вызовы. Нам известно о том, что атлеты обеспокоены повторяющимися позитивными тестами. Нам известно о людях с COVID-19, у которых тесты положительны на протяжении некоторого времени уже после выздоровления", - сказал он. "Большинство таких людей уже не могут заразить кого-либо, и им может быть позволено продолжить [участвовать в соревнованиях]. Однако вызов, с которым мы столкнулись с появлением "омикрона", состоит в том, что вероятность повторного заражения стала где-то в 5 раз выше, чем ранее", - добавил Макклоски.

"Мы должны отличать людей, которые выздоровели, но у них по-прежнему положительный тест, от тех, кто выздоровел, но был инфицирован повторно. Мы работаем над этим вызовом и продолжим это делать в лучших интересах атлетов и игр. И я верю, мы можем быть уверены в том, что решение будет найдено", - резюмировал он.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица КНР была выбрана местом проведения Олимпиады и Паралимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние Олимпийские игры.