Габдуллин: проведение непрофессиональных боев требует законодательного регулирования

"Неконтролируемый процесс возникновения непрофессиональных течений в нашем виде спорта, прикрывающихся флагом ММА, захватывает все больше молодежи, приводя ее не только к моральному разложению, но и физическим увечьям. Я считаю, что нужно разработать нормативно-правовую базу регулирования предоставления этих спортивных услуг. Хотелось бы дополнить наше законодательство четкими требованиями качественной оценки деятельности игроков рынка спортивных услуг", - сказал Габдуллин в ходе открытой дискуссии на тему "Коммерческие услуги в массовом спорте: качество, ответственность, безопасность" в Общественной палате РФ.

Габдуллин отметил, что необходимо усилить контроль над получением аккредитаций и лицензий у тренеров по смешенным боевым искусствам и начать регулировать публикацию некачественных боев MMA в интернете. "Тренерско-преподавательской деятельностью должны заниматься только те организации, у которых есть аккредитация министерства спорта, региональных департаментов и специалистов, у которых есть специальная лицензия по виду спорта и, конечно же, профильное образование", - пояснил он.

Также, по мнению Габдуллина, необходимо разработать единую систему аккредитации и получения лицензии для профессиональных спортсменов для работы в спортзалах и школах. "Профессионалы сами себя аккредитовывают по видам спорта, пишут себе какие-то липовые лицензии, продолжают свою деятельность не только в общеобразовательных школах, не знаю тоже, кто им дает, конечно, это право и эти разрешения выписывает, но это сегодня есть. Также и в фитнес-индустрии они активно присутствуют - набирают детские и взрослые группы, проводят индивидуальные занятия. К сожалению, эта персональная деятельность никакого развития виду спорта не дает, не имеет ничего общего с методикой подготовки и преподавания, порой приводит к серьезным травмам", - сказал Габдуллин.