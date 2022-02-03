РФС: вопрос необходимости получения Fan ID участниками матчей находится в проработке

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Информация о возможной необходимости регистрации в новой системе идентификации футболистов, тренеров и персонала команд была озвучена представителям профессиональных клубов на семинаре Российского футбольного союза (РФС) в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря подписал закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования.

"Информация о потенциальной необходимости регистрации в новой системе идентификации участников футбольных матчей была озвучена представителям профессиональных клубов на семинаре по вопросам лицензирования, который проходит в эти дни в Сочи. При этом считаем важным отметить, что конкретные условия применения изменений в законодательстве еще находятся в проработке", - сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.

Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.