Бестемьянова назвала логичным выбор фигуриста Кацалапова капитаном российской команды

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Выбор фигуриста Никиты Кацалапова, выступающего в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, капитаном российской сборной на командном олимпийском турнире в Пекине логичен. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

В четверг пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России сообщила, что Кацалапов станет капитаном российской сборной на командном олимпийском турнире.

"Никита самый опытный и самый возрастной спортсмен, тем более он уже олимпийский чемпион. Поэтому его и выбрали, это логично", - сказала Бестемьянова.

"Состав [на короткие программы в командном турнире] прекрасный, замечательный", - добавила собеседница агентства.

Командный олимпийский турнир пройдет с 4 по 7 февраля. В короткой программе в соревнованиях спортивных пар Россию представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в мужском одиночном катании с произвольной программой выступит чемпион Европы Марк Кондратюк, Кацалапов и Синицина заявлены на ритм-танец. В командном турнире разрешены две замены после коротких программ, которые можно сделать за полчаса до начала вида.